عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار شيخ الأزهر: افتتحنا مركزا بالجامعة لتدريس الإنجليزية بالتعاون مع الثقافي البريطاني

الدكتور عبد الدايم
الدكتور عبد الدايم نصير

قال الدكتور عبد الدايم نصير المستشار الثقافي والتعليمي لشيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر له دور ومكانة عالمية، وبالتالي لا بد أن يتسلح بأدوات، من أجل توصيل رسالة الإسلام المعتدل للناس، ولكي يحدث ذلك، لابد من لغة.

txt

برلماني: الرئيس السيسى يقدر دور الأزهر الشريف فى دعم العلاقات مع أوزبكستان

txt

الرئيس السيسي يشيد بدور الأزهر الشريف في ترسيخ التعاون مع أوزبكستان

وأضاف نصير، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب عندما كان رئيسا للجامعة في عام 2004م كان نائبا له، وقال له "لماذا لا نعيد الابتعاث الأزهري الذي بدأه محمد علي؟".

 

وتابع: "في الـ30 سنة من 1975 حتى عام 2005 كان هناك أعداد قليلة جدا من المبتعثين الذين خرجوا من الأزهر، فقد كانت أول مجموعة من علماء الأزهر تخرج إلى إنجلترا في عام 1948 وحصلوا على شهادة الدكتوراه من هناك، وعندما عادوا إلى الأزهر مرة أخرى كانوا أعلاما كبارا أثروا في المؤسسة والوطن ككل، وبالتالي فإن الدكتور الطيب يريد أن يعيد هذا الملف مرة أخرى".

 

وأكد: "قلت له إن المشكلة في اللغة، لأن خريجينا لا يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة، فطالب بإيجاد حل، وتمثل في الاتفاق مع المركز البريطاني، وتم افتتاح مركز داخل جامعة الأزهر، ليدرس للمتفوقين في كليات العلوم الإسلامية بنين وبنات، وأعداد منهم استفادوا من الفوز بمنح في منافسة مفتوحة مع الجامعات الأخرى".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

مارسنا العلاقة في بيت أختي.. قاصر العمرانية: أهلي مرضيوش بيه عريس

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

تحذير عاجل| الأرصاد عاصفة وشبورة في هذه المحافظات

ترشيحاتنا

لن تمنعني.. أول تصريح من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد محاولة اغتياله

هل الأعمال ترفع إلى الله في ليلة النصف من شعبان؟ الأزهر يجيب

عمر مرموش يقترب من الانتقال لفريق من كبار أوروبا

حدة القتال تتصاعد.. زيلينسكي يعلن احتدام المعارك قرب باخموت

ملائكة فلاديمير.. تعرف على نخبة من الحارسات الشخصيات المدربين لحماية أصدقاء بوتين|شاهد

مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر: فخورون بالتعاون مع الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش في مأزق بسبب خصرها.. والجمهور: ده فوتوشوب

زوجة مروان محسن تثير الجدل بجمالها.. شاهد

ليه بحب مصر؟.. أجنبية تروي قصتها مع سائق موتوسيكل في القاهرة.. فيديو

خضروات تتعرض إلى التلف عند وضعها خارج الثلاجة.. البطاطس أخطرها

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ