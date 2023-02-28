مستشار شيخ الأزهر: افتتحنا مركزا بالجامعة لتدريس الإنجليزية بالتعاون مع الثقافي البريطاني

قال الدكتور عبد الدايم نصير المستشار الثقافي والتعليمي لشيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر له دور ومكانة عالمية، وبالتالي لا بد أن يتسلح بأدوات، من أجل توصيل رسالة الإسلام المعتدل للناس، ولكي يحدث ذلك، لابد من لغة.

وأضاف نصير، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب عندما كان رئيسا للجامعة في عام 2004م كان نائبا له، وقال له "لماذا لا نعيد الابتعاث الأزهري الذي بدأه محمد علي؟".

وتابع: "في الـ30 سنة من 1975 حتى عام 2005 كان هناك أعداد قليلة جدا من المبتعثين الذين خرجوا من الأزهر، فقد كانت أول مجموعة من علماء الأزهر تخرج إلى إنجلترا في عام 1948 وحصلوا على شهادة الدكتوراه من هناك، وعندما عادوا إلى الأزهر مرة أخرى كانوا أعلاما كبارا أثروا في المؤسسة والوطن ككل، وبالتالي فإن الدكتور الطيب يريد أن يعيد هذا الملف مرة أخرى".

وأكد: "قلت له إن المشكلة في اللغة، لأن خريجينا لا يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة، فطالب بإيجاد حل، وتمثل في الاتفاق مع المركز البريطاني، وتم افتتاح مركز داخل جامعة الأزهر، ليدرس للمتفوقين في كليات العلوم الإسلامية بنين وبنات، وأعداد منهم استفادوا من الفوز بمنح في منافسة مفتوحة مع الجامعات الأخرى".