عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عكاشة: المصريون في حاجة إلى بناء دولة بقدر طموحهم

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشروع الوطني للدولة المصرية يتعرض في اللحظة الحالية لشكل من أشكال أزمات منتصف الطريق، حيث حققت الدولة الكثير من الإنجازات في الكثير من القطاعات، ولكن ما زالت الدولة في منتصف الطريق في هذه القطاعات. 

txt

خالد عكاشة: هناك إشكالية تسليح وذخائر في الجبهة الروسية

txt

خالد عكاشة: البورصة المؤشر الرئيسي على وجود مناخ جيد للاستثمار


 وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك ضرورة لمواجهة هذه الأزمة بغرض الحل والشفافية والمصداقية، والوصول إلى الهدف المنشود،  مشيرًا إلى أن هناك حالة استدعاء للكثير من الأسئلة التي ليس لها أي محل من الإعراب، وإشكاليات حول أولويات المشروع الوطني، وجدوى استمراراه، وهذا نوع من أنواع طرح الأسئلة التي في غير موضوعها. 


ولفت إلى  أن استدعاء أسئلة حول المشروع الوطني للدولة في هذا الوقت،  يعتبر نوعا من الإرباك، لأن هذا يعني التوقف في منتصف الطريق، والإجابة على هذه الأسئلة، وهذا ليس مطلوبًا خلال الفترة الحالية.


ولفت إلى أن  المصريين في حاجة إلى بناء دولة بقدر طموحهم، خاصة أن مصر تمتلك من العقول والموارد التي تساهم في تحقيق ذلك، مضيفًا أن قوة الدفع نحو تنفيذ المشروع كانت في البداية هائلة، ولكن لديه خشية وتخوف من انخفاض هذه القوة، خاصة مع أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
 

المشروع الوطني خالد عكاشة نشأت الديهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

مارسنا العلاقة في بيت أختي.. قاصر العمرانية: أهلي مرضيوش بيه عريس

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

تحذير عاجل| الأرصاد عاصفة وشبورة في هذه المحافظات

ترشيحاتنا

سنوات المجد.. طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان بمصر|ماذا فعلت الدولة؟

إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية

دي مراتي.. الجنايات تسجن عامل الجيزة بتهمة هتك عرض فتاة| فيديو

ادخل العشة بتاعتك.. علي جمعة يرد على المشككين في موعد تحويل القبلة

لن تمنعني.. أول تصريح من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد محاولة اغتياله

هل الأعمال ترفع إلى الله في ليلة النصف من شعبان؟ الأزهر يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش في مأزق بسبب خصرها.. والجمهور: ده فوتوشوب

زوجة مروان محسن تثير الجدل بجمالها.. شاهد

ليه بحب مصر؟.. أجنبية تروي قصتها مع سائق موتوسيكل في القاهرة.. فيديو

خضروات تتعرض إلى التلف عند وضعها خارج الثلاجة.. البطاطس أخطرها

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ