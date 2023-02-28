خالد عكاشة: المصريون في حاجة إلى بناء دولة بقدر طموحهم

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشروع الوطني للدولة المصرية يتعرض في اللحظة الحالية لشكل من أشكال أزمات منتصف الطريق، حيث حققت الدولة الكثير من الإنجازات في الكثير من القطاعات، ولكن ما زالت الدولة في منتصف الطريق في هذه القطاعات.



وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك ضرورة لمواجهة هذه الأزمة بغرض الحل والشفافية والمصداقية، والوصول إلى الهدف المنشود، مشيرًا إلى أن هناك حالة استدعاء للكثير من الأسئلة التي ليس لها أي محل من الإعراب، وإشكاليات حول أولويات المشروع الوطني، وجدوى استمراراه، وهذا نوع من أنواع طرح الأسئلة التي في غير موضوعها.



ولفت إلى أن استدعاء أسئلة حول المشروع الوطني للدولة في هذا الوقت، يعتبر نوعا من الإرباك، لأن هذا يعني التوقف في منتصف الطريق، والإجابة على هذه الأسئلة، وهذا ليس مطلوبًا خلال الفترة الحالية.



ولفت إلى أن المصريين في حاجة إلى بناء دولة بقدر طموحهم، خاصة أن مصر تمتلك من العقول والموارد التي تساهم في تحقيق ذلك، مضيفًا أن قوة الدفع نحو تنفيذ المشروع كانت في البداية هائلة، ولكن لديه خشية وتخوف من انخفاض هذه القوة، خاصة مع أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

