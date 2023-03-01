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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الحد الأدنى 1000 جنيه.. صرف مكافأة للعاملين فى جامعة المنوفية بمناسبة رمضان.. وظائف شاغرة.. كيفية التقديم على مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .

تعليم الكبار تعقد امتحانًا فوريًا لنواتج فصول مشروع حياة كريمة بلا أمية

تعقد هيئة تعليم الكبار بالقاهرة غدا الأربعاء امتحانات محو الأمية لعدد من العمال بجامعة عين شمس كأول ناتج من نواتج مشروع "حياة كريمة بلا أمية" والذي يدعمه قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس وذلك بقاعة الامتحانات بالجامعة في تمام العاشرة صباحًا.

وظائف شاغرة.. كيفية التقديم على مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الشاغرة التي أعلنتها جامعة عين شمس عبر بوابة الوظائف الحكومية ضمن المجموعة التخصصية “مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب”.

الدواجن والبيض.. نصائح لتقوية الجهاز المناعي بنهاية فصل الشتاء

قال الدكتور خالد أبو شنب استاذ المناعة، بجامعة عين شمس، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا أمر ضروري.

طارق علي قائما بأعمال نائب رئيس جامعة بني سويف

قدم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في جلسته رقم 218، التهنئة للدكتور طارق علي لقيامه بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود رجائي للقيام بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور حسام حسين للقيام بأعمال عميد كلية الزراعة متمنيا لهم التوفيق والتقدم للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي والأكاديمي والإداري بالكليات بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

المريخ.. كوكب الحرب يظهر بسماء مصر الآن ويرى بالعين المجردة

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ الأحمر (كوكب الحرب) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

الحد الأدنى 1000 جنيه.. صرف مكافأة للعاملين في جامعة المنوفية بمناسبة رمضان

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة بحضور نائبي رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

 

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