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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر: فخورون بالتعاون مع الأزهر

إليزابيث وايت
إليزابيث وايت

قالت إليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، إنّها تفخر بالتعاون مع الأزهر الشريف والعديد من المؤسسات والمنظمات الكبرى في مصر ودول أخرى، موضحةً: "نعمل بجد لتحديد المؤسسات التي لها اهتمام ببعضها البعض من أجل ترسيخ التعاون فيما بينها".

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وأضافت وايت خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ المجلس يعمل على دعم رسالة الأزهر والمنظمات والمؤسسات الأخرى في بناء التعاون الدولي وتعزيز الخبرات والأفكار: "وُجدنا كي ندعم الثقة والنوايا الحسنة بين البلدين، ونعمل على تعزيز ودعم علاقات الدول من خلال المجالس الثقافية".

 

وأكدت: "لدينا تاريخ طويل كمؤسسة ولطالما واجهنا تحديات متعلقة بالتعاون والعلاقات الثقافية والاستقطاب يأتي صعودا وهبوطا، وهناك صعوبات في تأسيس هذه العلاقات إلى حد، ويمكن القول بأن الجزء الأهم والدول الأهم للمجلس هو ضمان الحيادية في كل ما نقوم به، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح والقواسم المشتركة مع الأطراف التي نتشارك معها والتي نعمل معها".

الازهر الشريف المملكة المتحدة المجلس الثقافي البريطاني المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء إليزابيث وايت

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