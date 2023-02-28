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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم العربى للاستدامة يكرم عددا من النماذج الناجحة فى تحقيق التنمية

صدى البلد

كرم اليوم العربي للاستدامة بعض الشركات الناجحة  لتأثيرها في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية وافريقيا حيث تتجلى أهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانيات العربية وتلبية تطلعات الشعـوب، وذلك ضمن فعاليات نسخته الاولي والذي عُقد بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومات العربية ورؤساء الهيئات الرسمية والخاصة لتحقيق خطة 2030 للتنمية المستدامة.

 جاء ذلك  على هامش مؤتمر جامعة الدول العربية للتنمية المستدامة و شهدت الفعاليات حضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

ياتى ذلك فى اطار  المشاركة  الفعالة لتحقيق الاستدامة حيث ظهرت جهود تلك المؤسسات  من خلال برنامج متكامل لتحسين مؤشرات الاستدامة للشعوب العربية.

وتم التركيز على  عدد من  المحركات  الإعلامية التى  تركز من خلاله المنطقة العربية على التوعية بمفاهيم الاستدامة والقاء الضوء على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.

ومن ضمن النماذج التى حظت بالتكريم  لما حققته من نجاح بمصر  فى ملف غازات الاحتباس الحراري  مصنع مارس باكتوبر وذلك فى  مجالات توفير المياه، تخفيض استهلاك الطاقة والادارة التامة للمخلفات .

أعرب المهندس أسامة هلال المدير التنفيذي للمصنع  اليوم العربي للاستدامة  جاء داعما للتجارب الرامية لبناء مستقبل أفضل للمنطقة العربية وخارجها واتاح للحاضرين الفرصة الكاملة للمشاركة بتبادل الخبرات، واستكشاف الأساليب المبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة.

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