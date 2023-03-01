تفاصيل مثيرة في واقعة وفاة شاب بسبب حقنة هتلر

روت أماني محمد والده عمرو ضحية حقنة المضاد الحيوي، باكية ، تفاصيل وفاة نجلها بسبب حقنة هتلر للبرد، مشيرة إلى أن نجلها كام يعاني من أعراض دور برد.



وأضافت أماني محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن ابني كان يشكو من آلام في عظامه، ولم يطلب الحقنة من الصيدلية.

وتابعت أماني محمد والده عمرو ضحية حقنة المضاد الحيوي، أن الصيدلانية اللي ساكنه معانا في البيت نصحت ابني إنه ياخد حقنة هتلر، وتحتوي علي كورتيزون ومضاد حيوي.

وأكملت أماني محمد والده عمرو ضحية حقنة المضاد الحيوي، أن ابني بعد ما اخد حقنة هتلر قال الحقوني بموت وبعدها مانطقش تاني، وصاحبة الصيدلية اللي أعطت ابني حقنة هتلر أغلقت الصيدلية، وهربت بعد أن تقدمنا ببلاغ للنيابة العامة.



أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن معظم أمراض البرد عبارة في الفترة الحالية عن اعراض فيروسية، مضيفا أنه لا يصح أخذ كورتيزون ، أو مضاد حيوي مع هذه الأعراض.

وأضاف محفوظ رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل واحد شايل مسؤوليته أمام القانون،

وانصخ المواطنين أن الحقنة تلاتة في واحد ليست موجودة في أي مكان في العالم.

وتابع أن هذه الحقنة والمعروفة بحقنة هتلر خطر حقيقي يجب الحذر منه، وأنها غير موجودة في أي مرجعية علمية في العالم أجمع.

