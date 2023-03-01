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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم | شبورة وعاصفة ترابية .. ودرجات الحرارة تصل لـ 30

طقس اليوم
طقس اليوم

كشفت هيئة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الأربعاء والتى ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أن يشمل ذلك يوم الخميس أيضًا.
فيما أفادت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء سيكون مائلاً للحرارة نهارًا ويظل باردًا ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية ، وستشهد القاهرة الكبري ارتفاعًا ملحوظًا في الطقس.
على جانب آخر تنشط الشبورة صباح اليوم الأربعاء على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وعلى قائدي المركبات توخي الحذر.

طقس اليوم


طقس اليوم الأربعاء كالآتي: 
القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 15 درجة
جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 15 درجة

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من جانبها أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وحذرت المواطنين من تقلبات الجو الفترة الراهنة، محذرة أن هناك عاصفة ترابية قادمة.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن تغير حالة الجو، منوهة "أن الجو حر وهناك ارتفاع فى درجات الحرارة بس بلاش نخفف الملابس".
وتوقعت “غانم” أن تستمر الموجة الحارة حتى غدًا الخميس والعظمى ستصل إلى 31 على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، مرجعة ذلك لوجود كتل هوائية من المناطق الحارة.
أوضح محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية ، وجود فرق بين درجات الحرارة نهار وليلا يصل الى 15 درجة مئوية لافتا أنه بمجرد انكسار أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة  في الليل.

 نوه أن مصر ستشهد على مدار يومين أتربة، لافتا إلى أن الشتاء الحالي ينتهي في 20 مارس الجاري، متوقعًا أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من الجمعة القادمة.. جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

وعلى جانب آخر أفاد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية،  أن يتوقع ان يكون الفرصة سانحة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. 

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