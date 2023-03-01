محافظ جنوب سيناء يؤكد على دور العلوم الإنسانية في تنمية روح الولاء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي دور العلوم الإنسانية بفروعها ومجالاتها المتنوعة في دعم عملية التنمية المستدامة، لافتا أنها أسهمت دوما في تشكيل وبناء الوعي الجماعي وترسيخ مفاهيم اصيلة مثل الولاء والانتماء وحب الاوطان، مضيفا ان تلك العلوم شكلت الركيزة القوية لتنمية وبناء الأوطان عبر التاريخ وأسهمت بشدة في تكوين الصورة الايجابية و تدعيم القوى الناعمة التي تشكل مكونا أساسيا في مكونات القوى الشاملة للدولة.



جاء ذلك خلال كلمة اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء في انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان "دور العلوم الإنسانية في دعم التنمية المستدامة " 2023" التي تنظمه كلية الآداب جامعة طنطا بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 28 فبراير الي 2 مارس .2023 .

والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا و الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح ناصف المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا ورئيس المؤتمر والدكتور عادل احمد زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.



وأوضح رئيس المؤتمر أن الهدف من إقامة المؤتمر هو تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والنفسية والفكرية وتأثيرها فى دعم التنمية المستدامة، وتوضيح دور التقنيات الحديثة والمعاصرة فى دعم التنمية المستدامة، وكذلك الأبعاد التاريخية والأثرية والسياحية فى تحقيق التنمية المستدامة ، وتأكيد دور الأبعاد الجغرافية والمناخية ، وأهمية دور الوعي اللغوي والأدبي والإعلامي فى دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي كلمته رحب محافظ جنوب سيناء بالحضور علي أرض مدينة السلام شرم الشيخ المدينة الخضراء الذكية مركز المرونة والقدرة علي الصمود طبقا لتصنيف منظمة الامم المتحدة وذلك خلال انعقاد مؤتمر المناخ نوفمبر 2022.

وأكد المحافظ في كلمته علي دور العلوم الانسانية بفروعها ومجالاتها المتنوعة في دعم عملية التنمية المستدامة، لافتا أنها أسهمت دوما في تشكيل وبناء الوعي الجماعي وترسيخ مفاهيم اصيلة مثل الولاء والانتماء وحب الاوطان، مضيفا ان تلك العلوم شكلت الركيزة القوية لتنمية وبناء الأوطان عبر التاريخ وأسهمت بشدة في تكوين الصورة الايجابية و تدعيم القوى الناعمة التي تشكل مكونا أساسيا في مكونات القوى الشاملة للدولة.

وأشار المحافظ في كلمته تلك العلوم الانسانية أسهمت بشكل كبير في تشكيل وتأصيل الدافع القوي لأعمال البناء والتنمية في كافة مجالات التنمية المستدامة بما تخلقه تلك العلوم الإنسانية من روح وثابة لمضاعفة الإنتاج والبناء والتنمية من أجل الوطن.

وفي ختام كلمته أعرب المحافظ عن تمنياته بالنجاح للمؤتمر والخروج بتوصيات قوية قابلة للتطبيق واستفادة الوطن منها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم في الختام تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

حضر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.

مؤتمر العلوم الإنسانية

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