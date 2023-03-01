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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال العامين القادمين.. الرئيس الجزائري: قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

 أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي الغذائي خلال العامين القادمين، لافتا إلى أن استقلالية القرار السياسي للدول مرهون بضمان أمنها الغذائي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في أعمال المؤتمر، المنعقد أمس الثلاثاء بالجزائر، حول الزراعة والأمن الغذائي.
وقال الرئيس الجزائري:" أشعر أننا لسنا بعيدين جدا عن تحقيق استقلالنا الغذائي، تبقى خطوات فقط ونحققه بيقين وليس بشكل مرغم، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي في أفق 2024-2025".
وأعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه لما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة في قطاع الزراعة، الذي ساهم بأكثر من 14.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، أي بزيادة بـ38 بالمائة مقارنة بعام 2021.
وأضاف أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج المحلي بلغت 75 %، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يشغل حاليا أكثر من 2.7 مليون عامل.

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