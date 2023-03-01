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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع نسب تنفيذ المشروعات ويناقش عددا من القرارات

فودة يتابع
فودة يتابع

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها علاوة على مناقشة عدد من القرارات الهامة أبرزها موقف التقنين في كل مدن المحافظة وموقف التغيرات المكانية وحالة محطة التحلية في مزرعة الخمسين فدان زيتون بطور سيناء .

جاء ذلك خلال ترأس  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  اجتماعا لمتابعة الدوري بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام بحضور الدكتورة  إيناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ومديري إدارات الديوان العام ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ نسب التنفيذ الفعلية لعدد من المشروعات المختلفة ومنها موقف تقنين مدن المحافظة وموقف المتغيرات المكانية والتي بلغت نسبة إجمالية 95.44 % وكذا موقف ملفات التصالح ومراجعة ملفات تراخيص المبانى وموقف إدخال الكم المتراكم والتي بلغت 92% 
وموقف طلبات المركز التكنولوجي وموقف أرشفة الملفات بالميكروفيلم والرد على الشكاوى مجلس الوزراء ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية  وكذا المنظومات الرقمية والتوثيق الجغرافي و وتقنين المزراع وتوثيقه على المنظومة الجغرافية و و خدمة الانترنت المجاني والمرصد الحضري ومحلات الممشى وساحات الانتظار وجهاز شبكات مرافق محافظة جنوب سيناء.
كما قام المهندس عيسى متولي رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة بعرض طاقم العمل المعينين الجدد بالجهاز على  المحافظ  لبدء العمل في التدريب والعمل علي رفع جميع شبكات مرافق المحافظة بدءا من 1 مارس 2023 واستكمال أعمال الرفع والتسجيل لجميع مرافق مدن المحافظة .
وفي نفس السياق استعرض العقيد محمد عبد الغني بعرض بعض من المعينين الجدد على الوزير المحافظ والذي تم تدريبهم للعمل بالشبكة الوطنية للطوارئ  .

ووجهه المحافظ بتكريم عددا من أعضاء المكتب الفني ومكافأته بمبلغ 500 جنيها لكل عضو ومكافأة مدير عام التموين بمبلغ 1000 جنيها ورئيس مدينة شرم الشيخ بمبلغ 1000 جنيها  
وتم استعراض موضوعات ومشروعات مدينة شرم الشيخ والتي تضمنت عرض موقف وتركيب لوحات أسماء الشوارع وعرض الإجراءات التي تمت بشأن عمارات حي النور واستعراض موقف عدادات التاكسي  وعرض موقف الدراجات والاسكوتر وموقف شركة انترو للطاقه الشمسية كما تابع المحافظ موقف زياده الأعمال المتمثلة في تنفيذ عدد 4 مئذنة وعمل بدروم مسجد الصديق بمدينة نويبع 
وعرض المواقع المقترحة لاستخدامها ماركت بيع السلع الغذائية المتنوعة لجهاز الخدمه العامة للقوات المسلحة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك بنظام حق الانتفاع بمساحات مناسبة وتتوفر لها الاشتراطات الصحية في الاماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة . 
كما استعرض المحافظ استعداد مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة للمشاركة  المحافظة بالمؤتمر  الصحفي للأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة المقرر عقد 5 مارس المقبل بالمركز الأولمبي بالمعادي لتدريب الفرق القومية بالمعادي .
كما تم استعراض حالة وحده محطه التحلية بمزرعة الـ 50 فدان مزرعه الزيتون النموذجيه ودراسه استغلال كابل الكهرباء الموجود بالموقع ودراسة نقل الصوبات الزراعية ورفع كفاءتها .
و استعرض الإجراءات بخصوص موقف سيارات الاجرة بمدينه دهب واخر بمدينة طابا 
ومتابعة  موقف تسكين وحدات الاسكان الاجتماعي بمدن ابورديس و ابوزنيمه ونويبع  
كما وجهه المحافظ بإطلاق اسم أحد شهداء الشرطة على إحدى مدارس المحافظة خلال احتفالات المحافظة بعيدها المقبل  مارس المقبل.
كما وجه المحافظ الشكر للدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.
 

فودة يتابع

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