معركة باخموت تحتدم.. هجمات متواصلة من روسيا لتحقيق انفراجة في حربها ضد أوكرانيا.. زيلينسكي يحذر من وضع أكثر صعوبة.. ومسئول أمريكي يكشف موعد كسب موسكو هذه المنطقة

هجمات متواصلة من روسيا لتحقيق انفراجة في حربها

زيلينسكي يحذر: المعارك في محيط باخموت تحتدم



لا تزال تشن القوات الروسية هجمات متواصلة على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا في سعيها لتحقيق انفراجة في الحرب المستمرة منذ عام، فيما يتوقع مسؤول أمريكي مكاسب قليلة على المدى القصير لموسكو.

وحسب تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء، شنت الطائرات الأوكرانية 3 ضربات على مناطق تتمركز فيها القوات الروسية، بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مساء الثلاثاء.

معركة محتدمة

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء أن "المعارك في محيط باخموت تحتدم"، حيث تحاول القوات الروسية منذ أشهر السيطرة عليها.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية إن "أكبر المصاعب هي، كما في السابق، في باخموت. روسيا لا تحصي رجالها على الإطلاق، إنها ترسلهم لمهاجمة مواقعنا بدون توقف. المعارك لا تنفكّ تحتدم".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت القوات البرية الأوكرانية إرسال تعزيزات إضافية في باخموت في إقليم دونتيتسك لصد محاولات القوات الروسية السيطرة على المدينة.

وكان عدد سكان باخموت قبل الحرب حوالي 70.000 نسمة، لكن تم تدميرها خلال أشهر من القتال كنقطة محورية للهجمات الروسية والدفاع الأوكراني الحازم.

وتريد روسيا السيطرة على باخموت والذي من شأنه أن يفتح الطريق للاستيلاء على آخر المراكز الحضرية المتبقية في مقاطعة دونيتسك الصناعية.

وبينما تركزت معظم الهجمات الروسية على باخموت وبلدات وقرى أخرى في دونيتسك، قال البيان العسكري إن القوات الروسية قصفت أكثر من 20 مستوطنة في المناطق الشمالية قرب الحدود الروسية: تشيرنيهيف وسومي وخاركيف.

وكان المسؤولون في كييف اعترفوا بأن الوضع يتدهور بسرعة في محيط باخموت، فقال قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية العقيد أولكسندر سيرسكي، إن الوضع في المنطقة "متوتر للغاية" في الوقت الحالي، حيث يتم الدفع بـ"وحدات فاجنر الهجومية الأكثر تدريبًا" في الهجوم الروسي.

وأضاف سيرسكي: "الوضع في منطقة باخموت متوتر للغاية، وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة، دفع العدو وحدات فاغنر الأكثر الهجومية تدريباً في الهجوم، في محاولة لاختراق دفاع قواتنا ومحاصرة المدينة".

وأوضح سيرسكي: "في معارك باخموت، يظهر جنودنا أمثلة عديدة على الصمود والشجاعة والبطولة".

كما وصف الرئيس زيلينسكي ليلة الاثنين الوضع في منطقة باخموت بأنه "يزداد صعوبة أكثر فأكثر".

وأضاف أن روسيا تدمر باستمرار كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقع الدفاع الأوكراني، لكسب موطئ قدم وضمان الدفاع".

مكاسب روسيا

من جانبه، وصف وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولين كال، خط المواجهة في أوكرانيا بأنه بمثابة “طاحن”، لافتًا إلى أنه لا يتوقع أن تتمكن روسيا من تحقيق مكاسب كبيرة في المدى القريب.

وقال كال، في جلسة استماع بالكونجرس: “لا نتوقع أن تتمكن روسيا من تحقيق مكاسب كبيرة في المدى القريب، لذلك قد ترى أجزاء صغيرة من الأراضي تتغير في الأسابيع والأشهر القادمة”.

وأضاف: “لا أعتقد أن هناك أي شيء أرى أنه يشير إلى أن الروس يمكنهم اكتساح أوكرانيا وتحقيق مكاسب إقليمية كبيرة في أي وقت في العام المقبل أو نحو ذلك”.

ويقترح محللون دفاعيون أن القوات الروسية، بسبب الحجم الهائل للقصف والقوة البشرية التي تقاتل بباخموت، حققت مكاسب متزايدة في المنطقة المحيطة وطوقت المدينة تدريجيًا ، على الرغم من استمرار القوات المسلحة الأوكرانية في إصرارها على صد الهجمات الروسية على باخموت والمناطق المحيطة.

ومع ذلك، يواصل المسؤولون الروس الحديث بأن قواتهم تطوق المدينة بل وتدخلها.

وذكر صموئيل راماني، المحلل الجيوسياسي والزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ، لشبكة “CNBC”، “هذا تقييم غير واقعي إلى حد ما، لكن لسوء الحظ، أتفق مع زيلينسكي في أن الوضع في باخموت يزداد صعوبة”.