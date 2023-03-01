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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة: مباريات «العصر» بالدوري سيئة.. واللاعب المصري يتأثر بـ«الفلوس»

رضا شحاتة
رضا شحاتة

قال رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، إن معظم لاعبي الدوري المصري، لا ينامون مبكرًا، وهو ما جعل مباريات المسابقة التي تقام عصرًا، سيئة للغاية.

وأضاف رضا شحاتة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كل المباريات التي تقام في الثالثة عصرًا، ليست جيدة تمامًا على المستوى الفني.

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وأشار رضا شحاتة إلى أنه كان يُغرم اللاعبين 50 ألف جنيه، حال ظهورهم على «السوشيال ميديا» بعد وقت مُعين من اليوم، مضيفًا «أي لاعب بتعاقبه بغرامة مالية يتأثر جدًا، اللاعبين في مصر يتأثرون بالفلوس».

تعليق رضا شحاتة على بطولة الدوري

وواصل رضا شحاتة أن الدوري المصري لم تتحدد ملامحه حتى الآن، سواء في المنافسة على الصدارة أو منطقة القاع، لذلك كل الأمور متاحة، مشددًا أن تعادل الأهلي أمام الداخلية، دفع الأندية للمنافسة من جديد.

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