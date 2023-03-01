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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الهندي يبحث أجندة مجموعة العشرين مع نظرائه بالبرازيل وتركيا والدنمارك والتشيك

وزير الشئون الخارجية
وزير الشئون الخارجية الهندي

بحث وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار"، أجندة اجتماع مجموعة العشرين مع نظرائه من البرازيل وتركيا والدنمارك والتشيك الذين وصلوا إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة اليوم وغداً.
وأوضح وزير الشئون الخارجية الهندي - في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم /الأربعاء/ - أنه اجتمع مع وزير الخارجية البرازيلي مايورو فيريرا، وبحث معه أجندة اجتماع مجموعة العشرين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والبرازيل، وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة، وأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون على الساحات الدولية المتعددة، بما فيها الأمم المتحدة. 
وأضاف الوزير الهندي أنه اجتمع أيضا مع وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" الذي أعرب عن تقديره لمشاركة الهند في عملية إغاثة ضحايا الزلزال بتركيا، وأن الاجتماع تناول أيضا بحث أجندة مجموعة العشرين والأزمة الروسية الأوكرانية وسبل دعم التعاون بين الهند وتركيا.
وأشار وزير الشئون الخارجية الهندي إلى أنه اجتمع أيضا مع نظيريه الدنماركي والتشيكي وبحث معهما - كل على حدة - القضايا العالمية والعلاقات والشراكة الثنائية وسبل توسيع نطاقها في مجالات الدفاع والفضاء والتعليم والابتكار.

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