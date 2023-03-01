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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 طلاب في تصادم توك توك ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 3 طلاب، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمهم "توك توك" بطريق قرية الحمام بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 طلاب بعد أن صدمهم "توك توك" بطريق قرية الحمام بمركز ناصر شمال المحافظة وتم التوجيه على الفور بسرعة نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم فرحة سمير محمد 15 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وزين خالد فهيم  16 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم، وفاطمة سمير محمد 13 سنة مصابة بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلي مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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