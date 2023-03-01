أهالي مدينة العريش يشكون من تسرب للمياه يخط رئيسي

اشتكى الأهالي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، من وجود تسرب للمياه من الخط الرئيسي علي الطريق العمومى المتواجد أمام نقابة المهندسين ،ما أدي إلي غرق الشارع.



الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام في ظل وجود نقص في المياه والتي تصل إلي المنازل بنظام التناوب .

فريق عمل:

وطالب الأهالي رئيس مركز ومدينة العريش، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى قطاع العريش للدفع بفريق العمل الفني لإصلاح العطل ووقف عملية تسريب المياه.

وعليه أعطي رئيس مركز ومدينة العريش توجيهات بسرعة تلافي المشكلة بالتواصل مع إدارة الشركة لانهاء الشكوى، لعدم غرق الشوارع والحفاظ علي المياه .