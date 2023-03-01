عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي مدينة العريش يشكون من تسرب للمياه يخط رئيسي

تسريب المياه من الخط
تسريب المياه من الخط الرئيسي بالعريش

اشتكى الأهالي  بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  من وجود تسرب للمياه من الخط الرئيسي علي الطريق العمومى المتواجد أمام نقابة المهندسين ،ما أدي إلي غرق الشارع.


الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام في ظل وجود نقص في المياه والتي تصل إلي المنازل بنظام التناوب .

 

فريق عمل:

 

وطالب الأهالي رئيس مركز ومدينة العريش،  بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى  قطاع العريش للدفع بفريق العمل الفني لإصلاح العطل ووقف عملية تسريب المياه. 

وعليه أعطي رئيس مركز ومدينة العريش توجيهات بسرعة تلافي المشكلة بالتواصل مع إدارة الشركة لانهاء الشكوى، لعدم غرق الشوارع والحفاظ علي المياه .

txt

طرح 8 مشروعات كفرص استثمارية على أرض شمال سيناء

العريش المياة الشارع الاهالي الرئيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

استياء وغضب شديد في الأهلي بسبب كولر .. تفاصيل

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

ترشيحاتنا

البعض يستغل ظروف المكروبين.. هذا ما حدث في تركيا بعد الزلزال الرهيب

بيراميدز ينافس الأهلي على صدارة الدوري بعد تعادل الأحمر مع الداخلية

انخفاض وتيرة الهجمات الروسية بالمسيرات في أوكرانيا.. بريطانيا تكشف مفاجأة

الذروة.. الارصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

بعد الاتهامات الأمريكية للصين.. بيان عاجل من روسيا بشأن أصل فيروس كورونا

انشقت الأرض.. حقيقة فيديو مرعب عن زلزال تركيا| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز كل الناس تاكل| تاجر يبيع الفرخة الحشو بـ25 جنيها في الشرقية.. فيديو

في ثوانٍ .. شاهد لحظات تحطيم فيراري لـ 5 سيارات ببريطانيا

بسبب حتة فرخة.. سيدة تعرض حياة رجل للخطر بأستراليا.. ما القصة؟

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

فيديو

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ