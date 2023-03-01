أخبار التكنولوجيا| ريدمي «Redmi» تعلن عن تقنية الشحن السريع بقوة 300 وات.. و اختراق تطبيق LastPass وسرقة بيانات حساسة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



كشفت شركة Nothing عن نوع المعالج الذي سيحصل عليه هاتفها القادم Nothing Phone (2)، والمقرر إطلاقه في الربع الثالث من العام الحالي 2023 ، حيث يتوقع أن يكون الهاتف واحدًا من أفضل الهواتف الرائدة بسعر رخيص والبديلة لهواتف سامسونج وشاومي.



أعلنت شركة OnePlus وان بلس الصينية اعتزامها دخول عالم الهواتف القابلة للطي والمنافسة مع عدد من الشركات الرائدة ، حيث من المقرر أن تصدر الشركة هاتفها القادم بحلول الربع الرابع من العام الحالي 2023 .



أعلنت شركة Redmi ريدمي - العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي - عن تقنية الشحن السريع بقوة 300 وات، وذلك بعد 4 أشهر فقط من إعلانها عن تقنية الشحن بقوة 200 وات، حيث من المقرّر أن تحدث التقنية فارقًا كبيرًا في الوقت الذي تستغرقه الهواتف في الشحن.



أعلن تطبيق LastPass المتخصص في إدارة كلمات المرور تعرضه للاختراق للمرة الثانية، وذلك بعد اختراق جهاز كمبيوتر خاص بأحد كبار الموظفين، مما سمح للقراصنة بسرقة بيانات حساسة من بينها شفرة مصدر التطبيق.



أطلقت شركات آبل ومايكروسوفت وجوجل عدة تحديثات مهمة للمستخدمين لمعالجة الثغرات الأمنية التي تستهدف أجهزة المستخدمين، والتي يمكنها أن تقوم باستغلال الأخطاء الموجودة وتثبيت برمجيات خبيثة عليها.



تطرح شركة سامسونج الكورية جوالها الذكي جالاكسي M33 5G الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس بميزات وحزمة من الترقيات بالمقارنة مع الإصدار السابق عليه M22 منها شاشة بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، مع بطارية كبيرة تستمر في العمل لفترة طويلة بشحنة واحدة بالإضافة إلى معالج قوي Exynos يجعلك تقوم بعدد من المهام في وقت واحد بمنتهى السلاسة وبلا تهنيج وأعطال.



استطاع متصفح الويب "جوجل كروم" أن يسرق الأضواء من باقي المتصفحات وذلك بسبب سرعة استجابته وتطويره المستمر لتقديم مزيد من الخدمات لمستخدميه، والآن تضيف جوجل ميزة جديدة لضعاف النظر تساعدهم على القراءة بمنتهى السهولة.