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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: زيارة رئيس الوزراء لـ قطر ذات أهمية قصوى

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء لـ قطر

أكد جمال حسين، الكاتب الصحفي أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لـ قطر ذات أهمية قصوى، متابعًا أن تبادل الزيارات بين الرئيس السيسي وأمير دولة قطر أذاب التوتر التي شهدته العلاقات بين البلدين سابقًا، واصفًا زيارة رئيس الوزراء لـ قطر “زيارة حميمة”.

وأضاف “حسين” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم هند النعساني،اليوم الأربعاء، أن المطلب الأساسي من قبل رجال الأعمال القطريين  في اجتماعات أمس هو الاستثمار في مصر، موضحًا أنهم طلبوا من رئيس الوزراء بإنشاء صندوق استثماري  مصري قطري.

 

وتابع أن وجود مثل هذا الصندوق سوف يساهم في ازدهار العلاقات الاقتصادية بين البلدين،مؤكدًا أن مصر وقطر كلًا منهما تحتاج الأخرى في كافة المناحي، والعلاقات بين مصر وقطر أخوية متينة، مشيرًا إلى أن الأمور بدأت تعود لسابق عهدها “كانت سحابة صيف وانتهت”.
 

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