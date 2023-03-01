الفوضى تجتاح المطارات.. شركة طيران كولومبية تلغي رحلاتها فجأة|شاهد

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد مشاهد عراك وفوضى عارمة في مطارات كولومبيا، حيث ظهر أشخاص يتعاركون وآخرون ينامون في صالات الانتظار.. فما القصة؟



قررت شركة طيران وقف كل رحلاتها مؤقتًا دون سابق إنذار أو إبلاغ المسافرين معها، حيث ألغيت رحلات المسافرين وانتشرت الفوضى في المطارات، فيما علق راكب ألغيت رحلته: “ شركة الطيران لا تسجيب.. ووزارة النقل لا تستجيب”



السبب وراء قرار الشركة

وجاء قرار الشركة المعروفة بانخفاض كلفة استخدامها؛ لانتظارها حكمًا من هيئة الطيران الكولومبية بشأن اندماجها مع شركة أخرى بعدما “أثقلتها الديون”، وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة العملة المحلية.



فيما أوجدت الشركة رحلات بديلة للركاب إلى وجهاتهم، لكنهم رفضوا استخدامها لأن كلفتها عالية.



