رمضان 2023.. مصطفي شعبان يطرح البوستر الرسمي لمسلسل بابا المجال

طرح الفنان مصطفي شعبان، البوستر الرسمي لمسلسل “بابا المجال” المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق مصطفي شعبان، كاتبًا: “اللي ياكل الحرام الحرام ياكله، رمضان 2023 بابا المجال”.

مصطفي شعبان وبابا المجال :



مصطفى شعبان اختار مسلسله "بابا المجال" بعد عناية شديدة خاصة أنه حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسله الأخير "دايما عامر" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى.

وينافس مصطفى شعبان بمسلسل "بابا المجال" فى رمضان القادم من خلال شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال السابقة شخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى أصبح على القمة، وأحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن حيث يدخل فى صراع مع باسم سمرة الذى ينافسه بقوة فى مجال قطع غيار السيارات.