عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس إقليم القناة الثقافي: نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بتوعية أهل سيناء

محمد نبيل
محمد نبيل

قال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن الإقليم في الوقت الحالي ، ينظم العاديد من الفعاليات الثقافية، والفنية ضمن مبادرة «الثقافة للجميع»، التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتي تعني الوصول إلى المحروم ثقافيًا.

وأضاف محمد نبيل في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن وزيرة الثقافة، وجهت بعدة أمور، أولها، تنمية الفتيات والسيدات، في المناطق البدوية، والريفية في شمال سيناء، وتحقيق ما يسمي بالعتمادية الاقتصادية، لتمكينهم من إقامة بعض المشروعات الصغرى، استغلال المواد الخامة بالبيئة، وصناعة المشغولات ومصنوعات النخيل، لسهولة بيعها للوافدين والسياحة الداخلية والخارجية.

وأشار رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن القوافل والفعاليات لاقت اهتمام كبير من شيوخ وقبائل سيناء، ومجموعة القرى الخضرء في مركز بئر العبد، موضحًا أن الفعاليات نذهب بها إلى القرى والقبائل والعشائر، الذين تفاعلوا أهاليها بشكل كبير، مؤكدًا القوافل الثقافية منتشرة في الوقت الحاليث  بكل مناطق سيناء، حيث أنها أعادت النور، والحياة إلى أرض الفيروز.

وأوضح أن إقليم القناة وسيناء الثقافي، يعمل على الاهتمام بالنشىء، حيث أنه ذهبوا بالثقافة إلى مراكز الشباب، ومدارس التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الفني، وذلك عملًا بمقولة: «كلما قوية الأطراف قوي الوطن»، فالثقافة ذهبت إلى أماكن لم تدخلها من قبل، وتم إنشاء فرق للترنيم الكنسي، والإنشاد الديني، وحققنا ما يسمى بالعدالة الاجتماعية، من خلال الأنشطة الفنية، والأنشطة المتنوعة التي تقدم في سيناء، فضلا عن توجيههم بالثقافة إلى دور رعاية المسنين، تحت شعار رد الجميل، الأمر الأهم أن جميع الأنشطة لم تقدم للمرة الأولى، إنما بشكل مستمر، ومتتالي.

وتابع: «الإقليم يقدم في ورش حكي للتعريف بالمأثورات الشعبية، فضلا عن اهتمام كبير بذوى الاحتياجات الخاصة في سيناء، بعدما تم الانتهاء من مقاومة ودحر الإرهاب في سيناء، وعلينا أن نكون جنبًا إلى جنب في بناء سيناء».

الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافة مبادرة الثقافة للجميع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الوصول إلى المحروم ثقافي ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

تغريدة جديدة لـ العالم الهولندي: زلزال قوي خلال أيام بهذه الدولة|تفاصيل مرعبة

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

اجتماع عاجل مع الخطيب.. عماد متعب يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

ترشيحاتنا

اليوم.. إقامة التدريبات الرسمية استعدادا للبطولة الأفريقية للرماية على الأطباق المروحية

الحكومة :زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ

تعديل قرار تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

روسيا تقصف خيرسون الأوكرانية 86 مرة خلال 24 ساعة

مجلس الوزراء يخصص أراضي بسوهاج وبني سويف للمنفعة العامة

في اليوم العالمي للحماية المدنية.. تكريم الضباط وأسر الشهداء والمصابين| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

تحذير عاجل من حقنة البرد .. اعرف أضرارها

مع شروق الشمس.. رجل ينهي حياة مشرد بطريقة مأساوية في أمريكا

في ذكراها.. قصة الناجي الوحيد من مذبحة القلعة بسبب عشقه لزوجته

فيديو

خلوا بالكم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

مصيرها في أيدي هؤلاء.. هل ستعود حلا شيحة للتمثيل بعد خلعها الحجاب مجددا؟

بعد تقدمه بالاستئناف.. حالة سعد لمجرد النفسية ورسالته القوية من داخل السجن

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ