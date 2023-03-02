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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلبوا فديه 5 ملايين.. تشكيل عصابي يواجه الإعدام لاختطافهم صاحب شركة بالقاهرة

خطف شخص
خطف شخص

تمكنت أجهزة أمن مديرية القاهرة من ضبط تشكيل عصابي باحتجاز صاحب شركة ، حيث قاموا بمساومة أهليته على دفع 5 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه .

 

في سياق متصل،  تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بتغيب شقيقه صاحب شركة كائنة بدائرة القسم عقب خروجه من شركته وعقب ذلك تلقى نجل عمه اتصال هاتفى من المُتغيب على هاتفه الخاص وأخبره خلاله بقيام مجموعة من الأشخاص بإحتجازه وطالبوه بدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

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و بإجراء التحريات ، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الإسكندرية ، و  تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص قيادة أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

عقوبة الخطف وفقا للقانون 

 

تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

متى تصل عقوبة الخطف للإعدام؟

 

تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.

مديرية القاهرة تشكيل عصابى صاحب شركة الخطف قانون العقوبات

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