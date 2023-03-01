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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستندات.. 25 تأشيرة حج لقضاة مجلس الدولة بشروط

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة عن توافر عدد ( ٢٥) تأشيرة لموسم حج هذا العام 1444هـ ، ۲۰۲۳ ميلادية لقضاة المجلس وأسرهم .
وقال منشور رئيس مجلس الدولة أنه سيتم الاختيار وفقا لقواعد الأقدمية ، ووضع عدة شروط أهمها  ألا يزيد السن عن 65 عام وتقديم  شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة و شهادة صحية حديثة تفيد التطعيم ضد الحمى الشوكية والالتهاب السحائي الرباعي،  شهادة الـ QR تطعيم لقـاح كورونـا تقريـر طـبـي خـاص بـالحج من المستشفيات التابعـات لـوزارة الصحة.
واختتم منشور رئيس مجلس الدولة الذى دونه بتوقيعه "ينشر " أنه يتمنى للجميع بحج مبرور وذنب مغفور.

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