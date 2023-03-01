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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقت حرج| تحرك عاجل من سلطات فنلندا بعد حرق صورة لـ أردوغان

فنلندا
فنلندا

أصدرت السلطات الفنلندية، اليوم الأربعاء، أمرا بفتح تحقيق عاجل لبحث حيثيات حرق صورة الرئيس التركي،رجب طيب اردوغان، خلال تجمع احتجاجي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت الشرطة الفنلندية إنها فتحت تحقيقا أوليا مع أربعة أشخاص، بتهمة إحراق صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة هلسنكي.

وفقا لوكالة الأنباء الفنلندية STT، وقامت مجموعة من الأشخاص بحرق صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال تجمع احتجاجي أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، يوم الأحد الماضي.

وقالت الشرطة الفنلندية، في بيان لها، إن مجموعة قوامها نحو عشرين شخصا، نظمت تجمعا احتجاجيا أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة هلسنكي، وأحرقوا خلاله صورة يعتقد أنها للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موضحة أنها ستحيل ملف القضية إلى المدعي العام والجهات القضائية، حال انتهاء إجراءات التحقيقات الأولية فيها.

وكان حزب العمال الكردستاني قد نظم مظاهرة مناصرة للأكراد، أمام مبنى السفارة التركية، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، الأحد الماضي، احتجاجا على الحملة العسكرية التركية في المناطق الكردية شمال سوريا.

وتأتي هذه الواقعة في وقت حرج حيث كانت وزراة الخارجية التركية قد اعلنت أنأنقرة ستنظر في طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بمعزل عن الطلب السويدي.

وتخشى السلطات الفنلندية، تخشى من تأثير حادثة إحراق صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشكل سلبي على العلاقات التركية الفنلندية، وما قد تحدثه من تغير في الموقف التركي تجاه انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.
 

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