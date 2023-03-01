أخبار التوك شو|احذروا العاصفة تقترب ومفاجأة في حادث قطار اليونان والعالم الهولندي يطلق إنذارا جديدا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة



أسبوع على صفيح ساخن.. شهدت البلاد منذ بداية الأسبوع، موجة صيفية، وصفها خبراء الأرصاد بـ “الاستثنائية”، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بداية من الأحد الماضي ووصلت لأعلى معدلاتها منذ أمس الثلاثاء.

وسجلت العظمى على القاهرة 30 درجة مئوية، ومتوقع أن تصل ذروة الارتفاعات غدًا الخميس، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، مما أثار التساؤل لدى الجميع هل انتهى الشتاء؟.. ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم كافة التفاصيل حول أخر مستجدات الطقس وأبرز توقعات الأرصاد للأيام المقبلة.

لجنة الأمم المتحدة: إنجازات الدولة المصرية كثيرة في مجال حقوق الإنسان



استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية في برنامج 8 الصبح؛ أهم الأخبار المحلية وكان أهمها أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عقدت الجلسة الأولى أمس لمناقشة تقرير مصر الدولي الخامس في جنيف والذي كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019.



وشهدت الجلسة ترحيبا من أعضاء الوفد ورئيس الجلسة بالوفد المصري؛ كما أدلى المستشار عمر مروان وزير العدل بيانه الافتتاحي امام اللجنة والذي تضمن عرض ابرز جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان في السنوات التي سبقت التقرير، في قضايا متنوعة أبرزها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية المدنية والسياسية ورعاية حقوق المسجونين؛ وتحويلها لمراكز للإصلاح والتأهيل.

سبب التحطم.. مفاجأة في كواليس حادث قطار اليونان



قال عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن السلطات اليونانية اعتقلت رئيس محطة تيمبي للسكة الحديد، بعد وقوع حادث تصادم قطار ركاب بآخر للبضائع في منطقة تيمبي بالقرب من مدينة مدينة لاريسا شمال غرب العاصمة أثينا.

أزمة سعد لمجرد الجديدة



عرضت فضائية “العربية” تقريرًا حول تفاصيل تقدم المغني المغربي سعد لمجرد الذي حوكم الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاغتصاب، باستئناف للحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات، على ما أعلن أمس، الثلاثاء، محامياه ومصدر قضائي.

الحالة المرورية لأول أيام مارس.. انسيابية على كل محاور القاهرة |تفاصيل



استعرض برنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، صباح اليوم الأربعاء، الحالة المرورية من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

عالم أم دجال.. الهولندي المتنبئ بالزلازل يثير الجدل من جديد



العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يعود للساحة من جديد بعد توقعاته لـ حدوث زلزال بداية شهر مارس، حيث أثارت توقعاته الشكوك، فيما عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، عالم الزلزال الهولندي يعيد التذكير بموعد وقوة زلزال مارس، والذي أوضح تنبؤات العالم الهولندي والشكوك التي جاءت حولها.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 1 مارس



عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء 1 مارس.

وتشهد الأسعار اليوم انخفاضا في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك انخفاض طفيف فى البعض الآخر؛ وسجلت الأسعار كالتالي:

الوطني للعمل الأهلي: تقديم منح دراسية لعدد 200 من طلاب الجامعات التكنولوجية



أكد الدكتور هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنه تم تنظيم احتفالية بالتعاون مع مجموعة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لتقديم منح دراسية شاملة لعدد 200 طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية.

أمام أطباء نيويورك.. قصة نجاح دكتور مصري في إجراء انسداد الشرايين المزمن



كشف الدكتور طارق رشيد استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، تفاصيل قصة نجاحه في علاج انسداد الشرايين المزمن أمام كبار الأطباء في نيويورك.