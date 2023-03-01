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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة بحجم وطن.. سرقة أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان

صدى البلد

كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في لبنان زياد المكاري ، تعرض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام لسرقة السيرفر الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة 1961، إضافة إلى سرقة 5 أجهزة كمبيوتر من غرفة الأرشيف.

وفوجئ الموظفون صباح الاثنين الماضي، بأن باب الغرفة كان مفتوحا بالكسر والخلع، والمحتويات مسروقة.

وقال المكاري أنه اتصل «فورا بالقضاء المختص، وبالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات»، مؤكدا أنه «لن نألو جهدا بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة، حتى ينال الفاعل عقابه، لأن ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن».

وتقع مكاتب الوكالة الوطنية للإعلام في مقر وزارة الإعلام في منطقة الصنائع في بيروت، الملاصقة لوزارة الداخلية والبلديات.

وحقيقة أن الأرشيف احتوى على صور من عام 1961 فصاعدًا يعني أنه تضمن صورًا للحرب الأهلية اللبنانية، التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990. وكانت الحرب حدثًا رئيسيًا في تاريخ لبنان والعالم. 

وسخر البعض في لبنان من الأخبار بسبب عدم كفاءة الحكومة الواضح فيما يتعلق بالسرقة. 

لبنان سرقة أرشيف سرقة الوكالة الوطنية للإعلام بيروت

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