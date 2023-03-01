أسرار الهرم المائل بدهشور.. مرحلة انتقالية في البناء

قال الدكتور أحمد عامر، خبير أثري، إن مصر تضم 126 هرما، والملك «سنفرو» مؤسس الأسرة الرابعة كان من أعظم البنائين في عصر مصر القديمة، وشيد العديد من الأهرامات الباقية حتى اللحظة الحالية، أشهرها هرم «سيلا» بالفيوم، وهرم «ميدوم» ببني سويف، الهرم المائل بدهشور، والهرم الأحمر الذي يعد أول بناء هرمي بالشكل المعروف في مصر، وتمت تسميته بـ«الأحمر» نسبة إلى طبقة الصدأ الحمراء التي تعلو أحجاره.

وأضاف «أحمد عامر»، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهرم المائل أو المنحني بُنى عام 2600 قبل الميلاد، وكان في منطقة آثار دهشور، مشيرًا إلى أن بنائه استغرق 14 عاما، ويعتبر الهرم الثالث من حيث أكبر أهرامات مصر القديمة كون ارتفاعه يبلغ حوالي 98 مترا، وكان أول هرم يتم بنائه بشكل منحني بعد هرم «زوسر» المدرج، إذ تم تغيير زاوية الميل في تلك الفترة التي أدت إلى انحنائه بشكل مشكلات إنشائية ظهرت عند التنفيذ.

وأشار الخبير الأثري، إلى أن الهرم المائل أو المنحني يمثل مرحلة انتقالية في عملية تطوير بناء الأهرامات، موضحًا أن طول كل ضلع من أضلاع الهرم نفسه يقرب من 188 متر، وله زاويتين ميل إحداهما بقيمة 45 درجة وارتفاعها 49 متر، والأخرى بقيمة 48 درجة وارتفاعها 52 مترا.