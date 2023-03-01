عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بقوة توقعات الطلب مع انتعاش التصنيع في الصين

أرشيفية
أرشيفية

واصل النفط مكاسبه للجلسة الثانية اليوم، الأربعاء، بعدما عززت قفزة قوية للتصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، توقعات الطلب العالمي على الوقود.

وبحسب “سي ان بي سي عربية” أظهر مؤشر رسمي اليوم، أن نشاط التصنيع في الصين توسع بأسرع وتيرة في أكثر من عقد في فبراير، مما عزز الآمال بأنه من الممكن أن يعوض التعافي في البلاد التباطؤ العالمي ويرفع الطلب على النفط.

وارتفع سعر خام برنت 45 سنتًا أو 0.5% إلى 83.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتًا أو 0.6% إلى 77.54 دولار.

النفط ينهي الأسبوع مستقراً مع مراقبة مستويات المعروض والطلب

المستثمرون يضخون 354 مليار دولار في صناديق النقد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

وبينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع في الصين إلى 52.6 الشهر الماضي من 50.1 في يناير كانون الثاني، أظهر مسح في القطاع الخاص أيضًا تحسنًا في التصنيع للمرة الأولى في سبعة أشهر.

وقوبلت مؤشرات تحسن الطلب من الصين بعلامات على زيادة العرض، إذ أشار تقرير صناعي إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير، وفقًا لمصادر بالسوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وفي إشارة أخرى على زيادة المعروض، ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من الخام بمقدار 150 ألف برميل يوميا في فبراير، وفقا لمسح أجرته “رويترز”.

مخزونات الخام اسعار النفط الولايات المتحدة القطاع الخاص خام غرب تكساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

اهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

خالف التوقعات.. تحرك مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأربعاء

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

ترشيحاتنا

هتمضي التنازل ولا؟!.. يلقي بزوجته من بلكونة الدور الثالث في السنبلاوين| والطلاق السبب

أسرار تسمية شهر شعبان بهذا الاسم .. احرص فيه على هذه الأدعية

خلي بالك.. أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

دعوة لنتنياهو للتنصل منها|أول تعليق لـ أمريكا بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

12 دولة عربية وأوروبية .. دلوقتى تقدر تطلع تصريح العمل وانت فى بيتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة كولر لمباراة القطن.. ثلاثي أهلاوي لمصالحة الجماهير

لن تصدق .. هندي يعرض كليته للبيع لسبب غير متوقع

تظهر على أسنانك.. علامة تشير إلى إصابتك بمرض خطير في الكبد

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بوصفة اقتصادية

فيديو

الأرض انشقت .. حقيقة أكبر صدع أحدثه زلزال تركيا 2023 "فيديوجراف"

بسبب كلمة.. خناقة سيد عبدالحفيظ والجهاز الفني للداخلية وحكم المباراة.. فيديوجراف

زلازل تركيا المدمرة ليست الأخيرة.. ماذا سيحدث في مارس المقبل؟| "فيديوجراف"

حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي قريبا | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ