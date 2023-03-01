ارتفاع أسعار النفط مدعومة بقوة توقعات الطلب مع انتعاش التصنيع في الصين

واصل النفط مكاسبه للجلسة الثانية اليوم، الأربعاء، بعدما عززت قفزة قوية للتصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، توقعات الطلب العالمي على الوقود.

وبحسب “سي ان بي سي عربية” أظهر مؤشر رسمي اليوم، أن نشاط التصنيع في الصين توسع بأسرع وتيرة في أكثر من عقد في فبراير، مما عزز الآمال بأنه من الممكن أن يعوض التعافي في البلاد التباطؤ العالمي ويرفع الطلب على النفط.

وارتفع سعر خام برنت 45 سنتًا أو 0.5% إلى 83.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتًا أو 0.6% إلى 77.54 دولار.

وبينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع في الصين إلى 52.6 الشهر الماضي من 50.1 في يناير كانون الثاني، أظهر مسح في القطاع الخاص أيضًا تحسنًا في التصنيع للمرة الأولى في سبعة أشهر.

وقوبلت مؤشرات تحسن الطلب من الصين بعلامات على زيادة العرض، إذ أشار تقرير صناعي إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير، وفقًا لمصادر بالسوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وفي إشارة أخرى على زيادة المعروض، ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من الخام بمقدار 150 ألف برميل يوميا في فبراير، وفقا لمسح أجرته “رويترز”.