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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة بالبحر الأحمر: إداراج 5 مراكز شباب ضمن الخطة الانشائية لوزارة الرياضة

صدى البلد

قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب، إن الخطة الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، تستهدف تطوير المنشأت الشبابية والرياضية على مستوي محافظات الجمهورية وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة العامة للرياضة.

وأكدت عضو مجلس النواب، فى بيان لها، حصولها على موافقة الوزارة على ادراج 5 مراكز شباب بالبحر الأحمر ضمن الخطة الانشائية للوزارة، وهي مراكز مبارك، وسقالة والميناء، ورأس غارب، والغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم دراسة كافة الطلبات المقدمة مع الإدارة المركزية للمنشأت الشبابية والرياضية، و الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة وأولويات التنفيذ وتم ادراجها وفقا لجدول زمني ضمن الخطة الانشائية للوزارة من العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ حتى ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

البحر الأحمر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب مجلس النواب محافظة البحر الاحمر

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