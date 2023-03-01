وزير الخارجية التونسي: بلادنا حريصة على حماية كل الأجانب المقيمين بها

أكد نبيل عمّار وزير خارجية تونس علي حرص بلاده على حماية كل الأجانب المقيمين بها وعلى تناول مسألة المهاجرين غير النظاميين في إطار الاحترام التام للقانون التونسي والمعاهدات الدوليّة والافريقية ذات الصّلة.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين الوزير التونسي نظيره الغيني Morissanda KOUYATE حيث عبر عن رفضه لكافة أشكال التمييز تجاه الأجانب.

من جانبه؛ أبدي الوزير الغيني أسفه للتطورات الأخيرة التي شهدتها تونس نتيجة سوء التأويل في ما يتعلق بالإجراءات التي اتّخذتها السّلطات التونسيّة في مسألة الهجرة غير النظاميّة.

كما ذكّر الوزير الغيني أن سلطات بلاده طالبت مواطنيها المقيمين بتونس بالهدوء وعدم الانسياق وراء المزايدات والتأويلات السلبيّة مُثمّنا التعاطي الرصين للسّلطات التّونسيّة مع هذا الموضوع.

