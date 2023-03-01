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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر توهج السماء قبل وقوع الزلازل .. السبب يدهشك

توهج السماء
توهج السماء

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن  سر حالات التوهج التي تظهر في السماء في أماكن مختلفة من العالم، وعلاقتها بزلزال تركيا .

 

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 وأوضح التقرير أن حالات الوهج التي رصدتها بعد الكاميرات أشعلت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع التقرير أن  البعض ربط حالات التوهج في السماء بحدوث الزلازل، وعلما في الجيوفيزياء  أكدوا وجود  ظاهرة وهج ما قبل  الزلزال.

وأكمل التقرير أن العلماء قالوا إن طاقة الهزة الأرضية تولد هذا الضوء المشع  بسبب التأثير القوي على المجال الكهرومغناطيسي، بحيث تؤدي القفزة الحادة في شدة المجال الكهرومغناطيسي قبيل وقوع الزلزال إلى توهج على ارتفاع بضعة كيلومترات من الأرض 

 

ولفت التقرير إلى أن  حالات التوهج تحدث قبل حدوث الهزة الأرضية بثوان قليلة وبالتالي لا يمكن الاعتماد على حالات التوهج في التنبؤ بحدوث الزلازل.

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