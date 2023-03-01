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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصف بـ "الأسوأ".. مقتل 36 وإصابة المئات في تصادم قطارين باليونان

صدى البلد

لقى ما لا يقل عن 36 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في تصادم قطارين بالقرب من مدينة لاريسا، اليونان، ليلة الثلاثاء.

وقد تم تدمير معظم العربات الأمامية لأحد القطارات. حسبما ذكرت "بي بي سي".

وقال الراكب ستيرجيوس مينينس، البالغ من العمر 28 عاما، والذي قفز إلى بر الأمان من تحت الحطام "سمعنا انفجارا كبيرا."

ونقلت وكالة رويترز عن مينيس قوله، "كنا نتقلب في العربة حتى سقطنا على جانبنا وحتى توقف الضجيج ثم ساد الذعر.. كانت النيران فورية. وبينما كنا ننقلب كنا نحترق. كانت النار يمينًا ويسارًا".

وأضاف الناجي، "لمدة 10 إلى 15 ثانية كانت الفوضي، الانهيار، الحرائق، الأسلاك معلقة، النوافذ المكسورة، الناس يصرخون، الناس محاصرون".

وكان قطار الركاب مسافرا من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية عندما اصطدم وجها لوجه مع قطار الشحن الآخر، مما تسبب في اشتعال النيران في العربات الأمامية.

ووصفت السكان هذا الحادث بأنه أسوأ حادث قطار شهدته اليونان على الإطلاق.

وبدأت الشرطة في التحقيق، حيث قالت، إنها ألقت القبض على مدير محطة محلية في لاريسا.

وقال أحد الركاب الناجين لـ"بي بي سي"، "كان الناس مذعورين ويصرخون، كان بعض الناس يخشون أنهم سيموتون".

وتابع جيانيس أنتونوغلو، الذي هرب من المقصورة الخامسة في قطار الركاب، إن النوافذ تحطمت فجأة و "انتهى بنا الأمر بزاوية 45 درجة كما لو كنا على وشك الانقلاب".

وأضاف آخر لقناة "سكاي التلفزيونية"، أنه كان محظوظاً لأنه هرب من عربته، بسرعة إلى حد ما" ، لكن "في عربات أخرى، لم يتمكنوا من الخروج، بل اشتعلت النيران في إحدى العربات".

وأكد بعض الركاب، أنهم أُجبروا على كسر نوافذ العربات بأجسادهم أو أمتعتهم هربًا من الحطام المحترق.

اليونان تصادم قطارين باليونان

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