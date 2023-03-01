رئيس المصرية للمطارات: رفع كفاءة خدمات الركاب وتكريم العاملين المتميزين بأسوان

بعد انتهاء الموسم الشتوى بنجاح فى مطار أسوان الدولى حيث كانت أسوان من المدن المتصدرة كوجهة سياحية هامة لمختلف الجنسيات حيث بلغ عدد الركاب نحو ٤٨٧٠٠٠ راكب خلال هذا الموسم.



قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بجولة تفقدية للمطار ورافقه خلال الجولة أحمد محمد الباز مدير مطار أسوان ، لصالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك، وكذا منطقة سيور الحقائب ، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الامنية المتبعة بالمطار.



ووجه منصور برفع كفاءة جميع الخدمات المتعلقة بالراكب لتحسين جودة الخدمة المقدمة باعتبار المطار هى البوابة الرئيسية لتجربة سياحية ناجحة متميزة فى أسوان بلد السحر والجمال.



كما أشاد سيادته بمجهود العاملين وقام بتوزيع شهادات تقدير على العاملين المتميزين نظير ما قدموه من إتقان فى العمل كما أستمع لجميع مقترحاتهم وقام بالرد على جميع إستفسارتهم .

وفى نهاية اللقاء تحث منصور مُحِثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد الذى من شأنه رفع اسم الشركة المصرية للمطارات.