محمد علي بكر يستعد لطرح روايته الجديدة "مشاعر مزيفة"

يستعد الكاتب الشاب محمد علي بكر لطرح روايته الجديدة "مشاعر مزيفة" التي من المنتظر صدورها عن إحدى دور النشر العربية خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث الرواية فى إطار عاطفي حزين، حول بعض الأشخاص الذين يظهرون في حياتنا وتكون مشاعرهم تجاهنا مزيفة من أجل المصالح الشخصية او المادية وفي حالة تعثر الشخص تحت أي ظروف تتبدل المشاعر ويختفي أصحاب المصالح فجأة ولا يبقي إلا القليل منهم.

ومن أجواء الرواية نقرأ: ربما لم تراني الشخص المُناسب لك، ولكنني كنت الشخص الحقيقي الذي أحبك من قلبه، الشخص الذي قدم لك جميع مشاعره، فأنا لم أقدم مشاعر مزيفة وأحاديث ووعود كاذبة كما فعل الباقي، فأنا كنت على حقيقتي وأفعل أي شيء لارضائك".

يذكر أن محمد بكر كاتب ومدون شاب مصري، طرح مؤخراً رواية "مسافر" كما طرح خلال السنوات الماضية عدد من الروايات وهي: السلم 2018 ، "عيون" 2019 وفى عام 2020 صدرت روايته الثالثة "نسخة مكررة " وحققت انتشار بين رواد مواقع التواصل الاجمتماعي.