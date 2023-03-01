أسامة الأزهري يحاضر طلاب وأساتذة الجامعة الإسلامية في كازاخستان .. صور

تلقى الدكتور أسامة الأزهري دعوة من الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية " نور مبارك" بكازاخستان لزيارتها وإلقاء المحاضرات على الطلاب وأساتذة الجامعة هناك.



وألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندى كلمة ترحيب قدم الشكر فيها للدكتور أسامة الأزهري على استجابته للدعوة.

وعلى مدار ثلاثة أيام ألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري عددا من المحاضرات في مقر الجامعة بمدينة ألماطي بكازاخستان.

ولاقى استقبال الأزهري حفاوة بالغة وترحيب كبير انتشر صداه على مواقع السوشيال ميديا؛ حيث انتشر عدد كبير من الصور والفيديوهات على حسابات عدد من أبناء الشعب الكازاخي ونائب رئيس الجامعة والأساتذة والطلاب هناك.