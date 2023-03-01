محمد كمال يواصل جولاته الانتخابية على عضوية مجلس نقابة الصحفيين

واصل الكاتب الصحفي محمد كمال مرشح مجلس نقابة الصحفيين تحت السن رقم ٣١، اليوم الاربعاء جولاته الانتخابية في عدد من الصحف والمواقع الاخبارية.

وبدأ كمال جولاته الانتخابية بمؤسسة الأهرام العريقة وكان في استقباله الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام ومديرو التحرير، ورؤساء الاقسام والصحفيين.

وتحدث "كمال"، خلال لقائه بعدد من مجلس تحرير المؤسسة والصحفيين وابدي سعادته واعتزازه بتواجده في أقدم صرح إعلامي في الشرق الاوسط التي تضم كبار الكتاب والصحفيين في الوطن العربي.

وعرض كمال، خلال الزيارة ملامح برنامجه الانتخابي الذي سيكون في المقام الأول في خدمة الصحفيين وأسرهم في عدد من المجالات الخدمية سواء في النقل والاسكان، مؤكدا أن ترشحه لانتخابات النقابة لادراكه جيدا بالمشاكل الصحفية في عدد من القطاعات سواء المرتبات أو المناخ الصحفي العام بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي آثرت بالسلب علي الاقتصاد المصري.

وقام كمال، خلال الزيارة بجولة في باقي إصدارات المؤسسة واستقبله الكاتب الصحفي جمال الكشكشي، رئيس تحرير الأهرام العربي، والكاتب ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الاهرام، وادار نقاشات مع عدد من الزملاء عن المشاكل التي يتعرضون لها خلال عملهم الميداني.

وزار كمال، مؤسسة المصري اليوم وكان في استقباله الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي رئيس التحرير، وتقدم كمال بالشكر والاعتزاز عن حسن الاستقبال والحفاوة من الزملاء بالمؤسسة.

كما زار كمال، مؤسسة روزاليوسف العريقة وكان في استقباله الكاتب الصحفي احمد باشا رئيس التحرير، واجري جولة في اصدارات المؤسسة العريقة ومن بينها مجلة صباح الخير، وبوابة روزاليوسف.

وأكد كمال، علي أهمية الحفاظ ودعم إصدارات المؤسسات القومية، وتحدث مع الصحفيين عن ابرز ملامح برنامجه الانتخابي.

ومن ضمن جولاته الانتخابيه قام كمال، بجولة في جريدة وموقع الوطن وكان في استقباله الكاتب الصحفي احمد الخطيب رئيس التحرير ومديري التحرير.

وأشاد كمال، خلال لقائه بعدد من الزملاء الصحفيين بجريدة الوطن بالطفرة الهائلة التي حدثت بالمحتوي الصحفي الذي تقدمه جريدة الوطن خلال الفترة الماضية وطريقة تناولها للموضوعات التي تهم الشارع المصري.

واختتم المرشح محمد كمال جولاته الانتخابية بموقع مصراوي وكان في استقباله الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.

وخلال الزيارة عقد كمال لقاء مع صحفيي الموقع، وأشاد بالمحتوي الإعلامي الذي يقدمه موقع مصراوي من تحقيقات وتقارير صحفية متميزة.

وتحدث كمال خلال اللقاء عن المشاكل الصحفية التي تواجه المواقع الاخبارية وأنه يسعي جاهداً إلي تذليل كافة العقبات والسعي إلي حلها في أقرب وقت.