نادي قادش يُطالب بإيقاف الدوري الإسباني بسبب تعرضه للظلم التحكيمي

طالب نادي قادش، بإيقاف بطولة الدوري الإسباني، بسبب تعرضهم لـ “الظلم التحكيمي” في إحدى المباريات.

نادي قادش نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله أن الخدمات القانونية لنادي قادش قدموا شكوى ضد لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني بعد رفضهم طلب الاعتراض على احتساب هدف “ غير شرعي”، لفريق إلتشي في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإسبانين، يوم 16 يناير، مدعين بأنه خطأ من طاقم التحكيم وخاصة حكام تقنية الفيديو.

وطالب نادي قادش بإعادة المباراة بشكل جزئي، بأثر رجعي، بدءًا من اللحظة قبل “حدوث إهمال فريق التحكيم”، ما أدى إلى حدوث خطأ مادي وواضح وخطير، لنادي قادش.

واستند نادي قادش في مطلبه لحالات مماثلة تم فيها إعادة عدد من المباريات بعد ثبوت وجود عدد من الأخطاء التحكيمية الفجة، خاصة أن قوانين الاتحاد الإسباني تجيز إعادة المباراة بشكل جزئي من أجل تجنب الأضرار الناجمة عن أخطاء التحكيم.

وإضافة لذلك، طالب النادي، بإضافة لشكوته للمحكمة الرياضية، بإيقاف بطولة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، إلى أن يتم اتخاذ قرار فعّال لذلك الملف من الهيئات المختصة.