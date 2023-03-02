نشرة المرأة والصحة|هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية مع تقلبات الجو.. 4 أبراج يسهل التنمر عليها.. فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة من التقلبات الجوية و ارتفاع في درجات الحرارة مما يصل إلي 30 درجة مئوية، مما يزيد من حالات نزلات البرد و الأنفلونزا بالأخص للاطفال و كبار السن.



يشير مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى مجموعة من أمراض الكبد التي لا تنتج عن الاستهلاك المفرط للكحول، بدلا من ذلك تحدث هذه نتيجة تراكم الدهون في الكبد.

يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة جسدية بما في ذلك تحويل الطعام المستهلك إلى طاقة وكذلك إزالة السموم من الدم، من المهم تشخيص مرض الكبد الدهني في الوقت المناسب لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في جميع أنحاء الجسم.

تصدرت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حفل خطوبتها.

تألقت ابنة عاصي الحلاني في حفل خطوبتها بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا بطانة قصيرة و أكمام مكشوفة باللون الباستيل الازرق الفاتح المزين بنقوشات الورد.



التنمر من الصفات السيئة التي يمكن أن لأي شخص أن يتصف بها، ولكن هناك الكثير من الأشخاص لديهم شخصية ناعمة تجعلهم يسهل التنمر عليهم و يتعرضون لمواقف سلبية.