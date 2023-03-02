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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية مع تقلبات الجو.. 4 أبراج يسهل التنمر عليها.. فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

مع التقلبات الجوية ...هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية|خلي بالك

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة من التقلبات الجوية و ارتفاع في درجات الحرارة مما يصل إلي 30 درجة مئوية، مما يزيد من حالات نزلات البرد و الأنفلونزا بالأخص للاطفال و كبار السن.
 

تشير هذه العلامة أثناء تنظيف الأسنان إلى مرض الكبد الدهني |أحترس

يشير مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى مجموعة من أمراض الكبد التي لا تنتج عن الاستهلاك المفرط للكحول، بدلا من ذلك تحدث هذه نتيجة تراكم الدهون في الكبد.
يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة جسدية بما في ذلك تحويل الطعام المستهلك إلى طاقة وكذلك إزالة السموم من الدم، من المهم تشخيص مرض الكبد الدهني في الوقت المناسب لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في جميع أنحاء الجسم.

شبه بعض..فساتين أبنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

تصدرت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حفل خطوبتها.

تألقت ابنة عاصي الحلاني في حفل خطوبتها بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا بطانة قصيرة و أكمام مكشوفة باللون الباستيل الازرق الفاتح المزين بنقوشات الورد.
 

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت واحد منهم؟

التنمر من الصفات السيئة التي يمكن أن لأي شخص أن يتصف بها، ولكن هناك الكثير من  الأشخاص لديهم شخصية ناعمة تجعلهم يسهل التنمر عليهم و يتعرضون لمواقف سلبية.

 

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