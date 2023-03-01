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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار المدن المتأثرة بالكوارث

الرئيس التركي
الرئيس التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم إنشاء صندوق إعادة إعمار الكوارث لضمان تعافي المدن بسرعة بعد وقوع الزلزال.

وأضاف الرئيس التركي عبر تويتر قائلا:" هذا الصندوق الذي سيعمل بإدارة شفافة سيقلل العبء على الميزانية من خلال توفير موارد طويلة الأجل للكوارث".

كارثة كبرى.. إسطنبول تستعد لزلزال بقوة 7.5 ريختر والسلطات تخلي المنازل

وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال جديد في مدينة كهرمان مرعش “الواقع بها زلزال 6 فبراير”.

ووقع زلزال بقوة 4.3 درجة في كهرمان مرعش عند الساعة 19.38، ولم تعلن السلطات التركية عن اى ضحايا أو مصابين إثر الزلزال الأخير.

وأعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة تستهدف الحماية من الزلازل، وذلك بهدف بدء العمل الفوري لمواجهة خطر الزلزال المتوقع في مدينة إسطنبول.

 

إسطنبول أردوغان زلزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنازل الكوارث

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