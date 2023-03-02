قادرون على الفوز بالدوري.. تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك .. فيديو



كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل جلسة البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق، قبل مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال حتحوت، خلال برنامجه "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، أن فيريرا طالب لاعبي الزمالك بالتركيز خلال الفترة المقبلة وتحقيق الفوز على بيراميدز لتكون بوابه انطلاق الفارس الأبيض في مشواره ببطولة الدوري والعودة من جديد لانتصارات في بطولة الدوري.

وتابع حتحوت، أن فيريرا أكد خلال جلسته مع لاعبي الزمالك أن المنافسة على الحفاظ على لقب بطولة الدوري مازالت قائمة ولم تنهي وأنتم قادرون على تحقيق اللقب رغم الصعوبات، كما أشار للاعبي الأبيض أن فرصة الفريق في التأهل من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا مازالت قائمة، ويجب تحقيق الفوز على الترجي في المباراة المقبلة.

