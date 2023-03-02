مكسب كبير للفريق.. شوبير يزف خبرا سارا لجمهور الزمالك

أعلن الاعلامي الرياضي أحمد شوبير، خبر سار لجمهور نادي الزمالك، بعودة اللاعب أحمد فتوح، خلال برنامجه على أون سبورت.

وشارك الخبر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال: أحمد فتوح مكسب كبير وقوة للفريق، هيشارك في مباراة مهمة جداً أمام بيراميدز، وأكد على قوة العلاقة بينه مع فيريرا.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في السابعة مساء، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مواجهة بيراميدز، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 32 نقطة، بينما بيراميدز في المركز الثاني بـ38 نقطة.