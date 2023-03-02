تعرف على سعر النفط عالميا اليوم الخميس

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، إذ طغت مؤشرات على وفرة المعروض، بما في ذلك زيادة مخزونات الخام الأمريكية، على الآمال المتزايدة في ارتفاع الطلب بعد قفزة في التصنيع في الصين أكبر مستورد للخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتبلغ عند التسوية 84.31 دولار للبرميل. وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 64 سنتا، أو 0.8 في المئة، إلى 77.69 دولار.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 480.2 مليون برميل في أعلى مستوى منذ مايو 2021، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاع 457 ألف برميل. كانت هذه الزيادة الأسبوعية العاشرة على التوالي.

وأظهر مؤشر رسمي نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات في فبراير شباط، وهو ما عزز الآمال في أن يعوض تعافي الصين التباطؤ العالمي ويعزز الطلب على النفط.

وبينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في الصين إلى 52.6 الشهر الماضي من 50.1 في يناير كانون الثاني، أظهر مسح للقطاع الخاص أيضا زيادة النشاط للمرة الأولى في سبعة أشهر.

صمود صادرات النفط الروسي

حافظت صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا على صمودها خلال فبراير، إذ عثرت البلاد على مشترين جدد رغم التفعيل الكامل للقيود الغربية.

يتابع مراقبو سوق النفط بشكل وثيق بيانات التصدير الروسية لرصد مؤشرات لاضطرابات عقب حظر الاتحاد الأوروبي ومعظم دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لأغلب الواردات المنقولة بحراً من النفط والوقود تنديدًا بغزو أوكرانيا.

اعتمد المنتجون الروس على مشترين من أميركا اللاتينية وآسيا بمساعدة "أسطول الظل" المكون من ناقلات النفط، كما تكشف بيانات تعقب السفن.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات الوقود المنقول عبر البحر مع مطلع فبراير الماضي، أي عقب شهرين من وضع قيود على شحنات النفط الخام. تأتي هذه العقوبات بالإضافة لسقف أسعار شحنات روسيا التي ينبغي للبلدان الأخرى الالتزام بها، في حال كانت ترغب بالحصول على خدمات غربية على غرار الشحن والتأمين.

