سر تعاقد الأهلي مع القندوسي وعلاقة الأمر بالزمالك.. تفاصيل

أكد هادي خشبة نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق أن النادي الأهلي تعاقد مع أحمد القندوسي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري السابق جاء لاحتياج الفريق لخدماته الفنية وليس لحرمان الزمالك من اللاعب.

وقال هادي خشبة نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي تعاقد مع "قندوسي" لاحتياجه لصانع ألعاب في الفترة الحالية وليس لعدم انتقاله إلى النادي الزمالك المنافس للقلعة الحمراء ".

وأضاف:"في رأيي أن فريق الأهلي يحتاج لتثبيت التشكيل في الفترة القادمة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الوقت الحالي".