من الخيار الأول لكولر في خط هجوم الأهلي؟.. نجم الأحمر السابق يُجيب

أكد هادي خشبة نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر يقدم مستوى فني قوي مع الفريق تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال هادي خشبة نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن محمود عبدالمنعم كهربا أصبح الخيار الهجوم الأول للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في خط الهجوم في الوقت الحالي".

وأضاف:"هناك علامات استفهام على أداء محمد شريف وشادي حسين في خط هجوم النادي الأهلي في الفترة الماضية ".