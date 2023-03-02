موجز السوشيال: رسالة تحذير من كولر للاعبي الأهلي.. وليلى زاهر بصحبة عائلتها في العمرة

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



صداقة لا تعترف بالحرب.. ياسمين الخطيب مع ملكتي جمال روسيا وأوكرانيا

شاركت ياسمين الخطيب، صوراً جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت مع ملكة جمال روسيا وأوكرانيا، وكتبت: “تجمعهما صداقة لا تعترف بالحرب!”.



كولر يوجه رسالة تحذيرية للاعبي الأهلي| شاهد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، رسالة المدير الفني مارسيل كولر، للاعبي النادي الأهلي، ذلك عبر برنامجه الماتش.

وأعرب: كولر قال للاعبي الأهلي بعضكم لا يكمل مشواره معنا عليكم ان تختاروا.



ليلى زاهر تشارك صورا مع عائلتها بعد أداء العمرة| شاهد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صوراً من مكة المكرمة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت برفقة عائلتها بعد اداء العمرة أمام الكعبة، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها.