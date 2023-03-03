قبل تغيير سعره.. طرق تخزين البصل لمدة أطول

تشهد أسعار البصل حالة من التذبذب في الاسواق مما جعل ربات المنزل يبحثون علي طرق لتخزينه قبل زيادة سعره في رمضان ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة تخزين البصل .

بمجرد تقطيع البصل ، قم بتخزينه في الثلاجة في وعاء محكم - ويفضل أن يكون زجاجيًا ، حيث يمتص البلاستيك الروائح. أنت تريد تقليل الرطوبة والأكسدة ، وكلاهما سيؤثر على نكهة وقوام البصل المقطوع. لذا ، إذا كنت تستعد لوليمة كبيرة ، فقم بتقطيع البصل مسبقًا وخزنه في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق وفقا pioner women

احتفظ بالبصل بعيدًا عن أشعة الشمس ، في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. أي بيئة تساعد على الرطوبة ستؤدي إلى تلف البصل.

ضع في اعتبارك أيضًا أنه من المحتمل أن يكون البصل قد ظل عابرًا لبعض الوقت قبل أن يصل إلى ممر إنتاج. إذا قمت بتقطيع البصل إلى شرائح ووجدت أنه فاسد ، حتى بعد تخزين البصل بشكل صحيح ، فمن المحتمل أن يكون تعفنًا ناتجًا عن ظروف تخزين غير مناسبة سابقة أو ربما يكون قد تشكل في الأرض.

إذا كنت تحاول تخزين البصل لمدة شهر ضع في اعتبارك لف كل بصيلة على حدة في مناشف ورقية لامتصاص أي رطوبة زائدة ، والتي يمكن أن تؤثر على النكهة والقوام وتسريع التلف.