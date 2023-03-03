لخدمة الأهالي .. ترميم دارمناسبات قرية تنيده بالوادي الجديد .. صور

اعلنت الوحده المحلية لقرية تنيده التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد ، عن البدء في ترميم دار المناسبات العامه بالقرية وذلك بناءا على طلب الاهالي لكونها المكان الوحيد الدي يقام فيه كافة مناسبات مواطني القرية.

واضاف المهندس شعبان أحمد جمعة رئيس الوحده المحلية أن التطوير تم بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي والجهود الذاتية لأهالي القرية وتحت اشراف رئاسة الوحدة المحلية .

وأكد أن الوحدة المحلية تتابع بصفه دورية كل المرافق والخدمات التي تهم المواطنين لافتا إلى أنه يسعى لتدليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه المواطن وفق الامكانيات المتاحه وبناءا على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

جانب من الترميم (1)

جانب من الترميم (2)

جانب من الترميم (3)

جانب من الترميم (4)