من داخل منزلها.. سينتيا خليفة بإطلالة متميزة في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة سينتيا خليفة متابعيها صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت سينتيا في الصورة من داخل منزلها بإطلالة متميزة ، مرتدية نظارة شمسية.

وشاركت الفنانة سينتيا خليفة في العديد من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 75 في مدينة كان الفرنسية، وكانت مشاركتها الأبرز في الجلسة الحوارية تحت عنوان "المرأة في السينما" تحت رعاية هيئة الأفلام في صقلية Sicily Film Commissio .

وتم الإعلان عن بدء تصوير الفيلم “Sicilian Holiday” للمخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري والمنتج الحائز على جائزة الأوسكار آدم ليبزيج في الربع الأخير من العام الحالي والذي تقدم فيه سينتيا خليفة أحد الأدوار الرئيسية.