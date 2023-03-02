مستعجل.. ضبط طالب بكلية الطب لإدارته عيادة أسنان دون ترخيص بسوهاج

تمكّنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع ضباط قسم شرطة ثانٍ سوهاج، من ضبط طالب بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة؛ لانتحاله صفة طبيب أسنان وإدارته منشأة طبية دون ترخيص، دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضر مُحرر بمعرفة إدارة العلاج الحُر مفاده ضبط طالب بكلية طب الأسنان؛ لإدارته منشأة طبية وانتحال صفة طبيب أسنان.

وبالانتقال والفحص تبين ورود محضرً لقسم ثانٍ سوهاج، من إدارة العلاج الحُر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، يتضمن ضبط المدعو "أ ف ف- 28 سنة- طالب بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج".

وذلك لانتحاله صفة طبيب أسنان وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص كائنة دائرة القسم.

وتم ضبط كمية من المستلزمات والمعدات الخاصة بالأسنان، ملفات للمرضى وإشاعات، إيصالات تحصيل إيجار العين المؤجرة "كعيادة".

وبمواجهة المتهم أقرّ بارتكاب الواقعة تم التحفظ على العيادة وتشميعها وتم التحفظ على المضبوطات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.