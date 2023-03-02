صدمة.. ميدو: لو الأهلي خسر في جنوب أفريقيا سيكون خارج البطولة

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إنه يجب فوز الأهلي أمام صن داونز في جنوب أفريقيا حتى لا يخرج الفريق الأحمر من البطولة.

وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامجه (الريمونتادا) على قناة (المحور): "لو الأهلي خسر مباراة صن داونز في جنوب أفريقيا سيكون خارج البطولة بنسبة 90%، ويجب أن تقوم إدارة النادي بإبلاغ اللاعبين بضرورة الفوز".

وألمح ميدو أنه قد يحدث مفاجآت في الجولة الخامسة بين صن داونز والهلال السوداني حال تخطي الفريق الجنوب أفريقي للأهلي في الجولة الرابعة.

وأوضح: "صن داونز لو كسب الأهلي في الجولة الرابعة سيكون من مصلحته صعود الهلال وتوديع الأهلي للبطولة".