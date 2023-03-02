تصريحات عاجلة من وزير الدفاع البريطاني بشأن البرنامج النووي الإيراني

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، إن تسليح أوكرانيا بطائرات تايفون ليس ممكنًا في المدى القصير، وفقًا لموقع العربية.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: "مهمتنا هي ضمان انسحاب روسيا من أوكرانيا، لافتًا إلى أن العام الحالي لن يكون مختلفًا عن 2022 من ناحية الدعم لأوكرانيا.

وتابع "بن والاس": "سنذهب بعيدًا في دعم أوكرانيا ونتبنى موقفًا صلبًا".

وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع البريطاني للعربية، إن السلوك الإيراني الحالي عدواني ولا يتحلى بالمسؤولية، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أي خيار في حال فشل المفاوضات لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وأضاف بن والاس، أن رفع إيران لمستويات التخصيب إلى 90% سيؤكد بأن هدفها ليس سلميًا، لافتًا إلى أنه بحث مع وزير الدفاع السعودي ملفي اليمن وإيران.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني للعربية، أن العلاقة مع السعودية قوية وعميقة للغاية.